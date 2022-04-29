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Танец – это язык культурного общения: министр науки и культуры поздравил по случаю Международного дня танца

Танец – это язык культурного общения: министр науки и культуры поздравил по случаю Международного дня танца
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр образования науки и культуры РА Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Международного дня танца. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки и культуры, в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемые танцоры, сердечно поздравляю всех вас с профессиональным праздником.

Танец является одним из мощных культурных проявлений, способствующих самопознанию, открытию национальных ценностей, в то же время, соединяя культуры разных географических регионов, создает основу для взаимного познания.

Ведь танец – это язык культурного общения, этот праздник призван объединить танцы всех направлений как единый вид искусства, не знающий политических, этнических, культурных границ.

Танец – это не только красивое отражение искусства, языка тела, но и уникальное отражение национальной истории, быта и традиций, мечтаний и достижений. К чести наших благодарных любителей танцев мир знакомится как с традиционными, так и с современными проявлениями нашей танцевальной культуры, открывая нас и в этой сфере.

В контексте культурной политики государство постоянно поддерживает деятельность этнографических и фольклорных ансамблей, реализацию новых постановок балетных постановок, этнографических и народных танцев, надлежащее представление национального танца международному сообществу, а также поощрение молодые артисты и хореографы.

Желаю всем танцорам новых творческих вдохновений, много сцен, переполненных залов».
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