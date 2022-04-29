Британия направит 8 тыс. военных на масштабные учения НАТО по противостоянию России

Около 8 тыс. британских военнослужащих примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться противодействие гипотетической российской агрессии. Как сообщает в пятницу агентство PA, учения, намеченные на лето, должны стать одними из самых масштабных с момента завершения холодной войны, передает Арменпресс․

Сообщается что в маневрах, которые пройдут в странах от Финляндии до Северной Македонии, бойцы британских сухопутных войск присоединятся к десяткам тысяч военнослужащих НАТО и созданных в 2014 году Объединенных экспедиционных сил под командованием Соединенного Королевства. Участвующие в них страны (Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.

Как отметили в Минобороны Соединенного Королевства, подобные учения давно планировались, но импульсом к их проведению сейчас послужила военная операция России на Украине.

"Безопасность Европы никогда не была более важной. Во время этих учений мы увидим, как наши войска присоединятся к союзникам и партнерам по НАТО и Объединенным экспедиционным силам для демонстрации солидарности и мощи во время одного из самых масштабных совместных развертываний сил со времен холодной войны", - заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.