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В Армении подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом

В Армении подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 29 апреля в Армении подтверждено 422 865 случаев заболевания коронавирусом, из них 411 038 — с выздоровлением, 8 622 — со смертельным исходом.

В настоящее время реальное лечение от коронавирусной болезни получают 1522 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 3177 тестов, подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 224 гражданина, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 3 млн 48 тыс. 431.
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