Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение составляют террористические преступления, повлекшие гибель людей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает SANA со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Тем не менее, у пострадавших от этих действий лиц остается право возбудить против них уголовное дело.

Сирийские издания отметили, что решение Асада об амнистии является важным шагом в процессе общенационального примирения и возвращения беженцев на родину.