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Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной Мино Райолы

Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной Мино Райолы

Экс-капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной футбольного агента Мино Райолы.

«Буду тосковать по тебе, мой агент, мой хороший друг, моя семья. Ты будешь с нами вечно», - как передает Арменпресс, написал Мхитарян на своих страницах в соцсетях.

Ранее стало известно, что в возрасте 54 лет умер один из самых влиятельных агентов мирового футбола - Мино Райола.

Мино Райола был агентом Генриха Мхитаряна, Поля Погба, Эрлинга Халланда, Златана Ибрагимовича.

 

 


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