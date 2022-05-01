Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной Мино Райолы

Экс-капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной футбольного агента Мино Райолы.

«Буду тосковать по тебе, мой агент, мой хороший друг, моя семья. Ты будешь с нами вечно», - как передает Арменпресс, написал Мхитарян на своих страницах в соцсетях.

Ранее стало известно, что в возрасте 54 лет умер один из самых влиятельных агентов мирового футбола - Мино Райола.

Мино Райола был агентом Генриха Мхитаряна, Поля Погба, Эрлинга Халланда, Златана Ибрагимовича.