COVID-19: в Армении подтверждено 4 новых случая

По состоянию на 11:00 часов 1 мая в Армении был подтвержден 422.871 случай коронавирусной болезни, 411 485 – случаев выздоровления, 8622 случая – со смертельным исходом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 2629 тестов, подтверждено 4 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 435 граждан, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 53 тысяч 893.