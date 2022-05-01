Приоритет - вопросы правовой и социальной защищённости работников. Послание президента РА по случаю Дня труда

Президент РА Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Дня труда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём труда.

В этот праздничный день мы возвеличиваем труд и трудящегося человека.

Мы, армяне, всегда выделялись исключительным трудолюбием, добросовестностью, мастерством, деловыми и творческими качествами. В разных уголках мира наши соотечественники по праву пользуются доброй славой трудящихся, творческих и созидающих людей, достигают успехов в своих областях, вызывая всеобщее уважение и доверие.

Сегодня наша приоритетная задача - благоустройство Отечества: развитие экономики, расширение возможностей страны, и на этом пути необходимо задействовать те национальные качества, которые ценит и которыми восторгается весь мир.

Решение социальных проблем народа, преодоление безработицы и бедности продолжают оставаться актуальными в нашей стране. Дел много и, тем не менее, приоритетными являются вопросы правовой и социальной защищённости работников, улучшения условий труда.

Важно развитие сотрудничества государства с деловым сообществом, повышение социальной ответственности бизнеса.

Вновь поздравляя с праздником, желаю вам, дорогие соотечественники, достойного труда и достойного заработка, крепкого здоровья и благоденствия.

Всяческих благ всем нашим семьям».