Крайне жестоко провоцировать насилие и напряжение в не оправившемся от послевоенной травмы обществе. ЗПЧ  

Крайне безответственно и жестоко провоцировать насилие и напряжение в отношении нашего соседа, друга, знакомого и незнакомого соотечественника в нашем обществе, еще не оправившемся от послевоенной травмы. В равной степени бесчеловечно не осуждать публично такое поведение, не удерживать руку стоящего рядом насильника, не отвергать насилие и агрессию.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Защитника прав человека РА Кристине Григорян.

В заявлении говорится: «Недавние наблюдения Офиса Защитника прав человека показывают, что увеличивается уровень крайних, нетерпимых и провокационных высказываний в публичном дискурсе, особенно в СМИ и социальных сетях.

Притеснение интернета и прессы, призывы к насилию, их не осуждение, а распространение – все это материализуется в виде насилия на улицах на глазах у публики. Нет элементарного сочувствия к людскому горю. Абсолютно все политизировано - и чрезвычайно беспощадно.

Больно отмечать, что в этом деле активно участвуют нынешние и бывшие чиновники и политики, чья работа должна заключаться в проведении дискуссий, заинтересованности в решении масштабных задач, стоящих перед государством.

Дискуссий, в которых гарантированно будут услышаны разные, даже противоположные мнения; дискуссии, обогащенные мнениями разных экспертов; дискуссий, свободных от пошлости; дискуссий, в которых вместо агрессии преобладает фактологический анализ, логика, мысль и спасительное решение, а не необузданное стремление выразить что-то более громкое и крайнее.

Люди имеют право на осуществление своих мирных политических собраний, свободу слова, другие политические права. Быть гражданином означает иметь права и ответственно пользоваться ими. Попытки ограничить политические права отдельных лиц не привели к хорошему ни одно общество.

Крайне безответственно и жестоко провоцировать насилие и напряжение в отношении нашего соседа, друга, знакомого и незнакомого соотечественника в нашем обществе, еще не оправившемся от послевоенной травмы. Столь же бесчеловечно не осуждать публично такое поведение, не удерживать руку стоящего рядом насильника, не отвергать насилие и агрессию. Мы больше не можем позволить себе такой "роскоши" - поляризации, раздробленности и безрассудности.

Господь да хранит нашу страну и наш народ».