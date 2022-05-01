Обнаружены два пулемета в машине, остановленной на полицейском посту Сисиана на дороге Арцах-Ереван

На постоянном полицейском посту Сисиана на дороге Арцах-Ереван 1 мая в 6:40 часов был остановлен автомобиль, в ходе проверки которого были обнаружены два пулемета типа РПК.

Как сообщили Арменпресс в полиции Армении, один из трех находящихся в машине человек задержан.

"Проводится расследование.

Еще раз напоминаем гражданам, что незаконное хранение оружия и боеприпасов – уголовно преследуемое деяние, а добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности", - говорится в сообщении полиции.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.