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Духовные отцы будут присутствовать на митинге, дабы смягчить возможную напряженность.  Первопрестол

Духовные отцы будут присутствовать на митинге, дабы смягчить возможную напряженность.  Первопрестол

Духовенство будет присутствовать на митинге 1 мая, а также на массовых политических предвыборных мероприятиях, чтобы снять возможную напряженность и помочь сохранить атмосферу спокойствия. 

Как передает Арменпресс, об этом в сообщении на своей странице в Facebook сообщил глава информационной системы Первопрестольного Есаи Артенян.

 «Сегодня, 1 мая, в ответ на вопросы СМИ об участии духовенства в митинге, запланированном в Ереване, в целом хочу сообщить следующее. Духовенство, как и на  предшествовавших массовых политических мероприятиях, будет присутствовать на сегодняшнем митинге, чтобы снять возможную напряженность и помочь сохранить атмосферу спокойствия.

Святой Первопрестол призывает участников митингов, а также сотрудников правоохранительных органов, проявлять бдительность и большую ответственность, воздерживаться от провокаций. 

Мы возносим Всевышнему молитвы за безопасность нашей родины, Армении и Арцаха, за благополучие нашего народа», — говорится в записи.


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