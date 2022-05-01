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Участники акций обязаны не иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Полиция РА

Участники акций обязаны не иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Полиция РА

В заявлении полиции РА напоминается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона РА «О свободе собраний», участники акции обязаны не иметь при себе во время акции оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия.

Как передает Арменпресс, полиция РА призывает строго соблюдать требования вышеуказанной нормы, что отвечает интересам общественной безопасности.

 


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