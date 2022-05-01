В Армении ожидаются дожди и грозы.  Температура понизится на 4-9 градусов

На территории Армении днем 1-го мая, 2-го мая, днем 3-го, 4-6 мая в большинстве районов время от времени ожидается дождь с грозой. В ночь на 3 мая погода ожидается без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

"Ветер западный-2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха днем 1-2 мая постепенно понизится на 4-6 градусов, в Лори и Тавуше — на 6-9 градусов", - говорится в сообщении.

В Ереване днем 1-го мая, 2-го мая, днем 3-го, 4-6 мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. В ночь на 3 мая ожидается погода без осадков.