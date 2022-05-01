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Газоснабжение квартала Дзор-2 Давиташена прекращено в связи с аварийно- восстановительными работами  

Газоснабжение квартала Дзор-2 Давиташена прекращено в связи с аварийно- восстановительными работами  

 С целью проведения аварийно-восстановительных работ с 14:50 часов  1 мая прекращено газоснабжение газопотребителей квартала Дзор-2 административного района Давиташен города Ереван.

Об этом Арменпресс сообщили в компании "Газпром Армения".


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