Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

СНБ Арцаха опровергает слухи о многочисленных выезжающих из Арцаха для участия в акциях в Ереване

СНБ Арцаха опровергает слухи о многочисленных выезжающих из Арцаха для участия в акциях в Ереване

Слухи о том, что многие уезжают из Арцаха для участия в намеченном на 1 мая сборе в Ереване, не соответствуют действительности.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила Служба национальной безопасности Республики Арцах.

 «Сегодня в различных СМИ и социальных сетях распространились слухи о том, что арцахцы якобы также едут в Ереван для участия в намеченном на сегодня сборе.

Несмотря на то, что в Арцахе не установлен какой-либо запрет на выезд из Арцаха в Республику Армения, тем не менее, Служба национальной безопасности Республики Арцах заявляет, что в последние дни не было зафиксировано каких-либо существенных изменений в количестве транспортных средств и лиц, отправляющихся из Арцаха в Армению», - говорится в сообщении.


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