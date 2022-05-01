СНБ Арцаха опровергает слухи о многочисленных выезжающих из Арцаха для участия в акциях в Ереване

Слухи о том, что многие уезжают из Арцаха для участия в намеченном на 1 мая сборе в Ереване, не соответствуют действительности.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила Служба национальной безопасности Республики Арцах.

«Сегодня в различных СМИ и социальных сетях распространились слухи о том, что арцахцы якобы также едут в Ереван для участия в намеченном на сегодня сборе.

Несмотря на то, что в Арцахе не установлен какой-либо запрет на выезд из Арцаха в Республику Армения, тем не менее, Служба национальной безопасности Республики Арцах заявляет, что в последние дни не было зафиксировано каких-либо существенных изменений в количестве транспортных средств и лиц, отправляющихся из Арцаха в Армению», - говорится в сообщении.