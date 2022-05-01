FT: власти КНР обсудили с главами банков варианты защиты активов от санкций США

Власти Китая обсудили с руководством десятков китайских и международных банков возможности защитить активы КНР от американских санкций. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times со ссылкой на источники, присутствовавшие на состоявшейся 22 апреля встрече.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, издание указывает, что китайские власти обеспокоены тем, что Запад может заморозить зарубежные активы КНР в случае военного конфликта в регионе или иного масштабного кризиса. По словам собеседников газеты, в ходе встречи высокопоставленный представитель китайского Минфина заявил, что руководство страны было встревожено заморозкой валютных резервов ЦБ РФ и активов российских компаний. Размер валютных резервов КНР превышает $3,2 трлн, из которых 1 трлн вложен в казначейские облигации США.

Газета отмечает, что участники встречи предлагали различные меры валютного контроля, включая продажу всей валютной выручки экспортерами и дальнейшие ограничения на продажу долларов населению (в настоящий момент физическим лицам в КНР разрешено покупать не более $50 тыс. в год). Возможность диверсификации активов КНР в пользу евро и японской иены представители китайских банков оценили как не представляющую практической пользы.

"Никто не смог предложить удачного решения для этой проблемы, - заявил источник издания. - Банковская система Китая не готова к заморозке своих долларовых активов или отключению от SWIFT по примеру того, как США поступили с Россией".

При этом некоторые из участников встречи выразили сомнения по поводу того, что Вашингтон может позволить себе разрыв экономических отношений с Китаем. По словам основателя аналитической компании Oriental Capital Research Эндю Коллье, это стало бы экономическим аналогом ядерной войны с "гарантированным взаимным уничтожением".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.