В России запретят средства защиты информации недружественных стран

С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА-Новости.

"В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю:... установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними", - говорится в сообщении.