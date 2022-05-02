Лукас Селараян, оправившись от травмы, принял участие в победном матче «Коламбус Крю»
09:03, 2 Май, 2022
Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян, оправившись от травмы, провел свой первый матч за клуб.
Как сообщает «Арменпресс», в очередном туре американского чемпионата MLS «Коламбус Крю» играла с «Ди Си Юнайтед» и добилась преимущества со счетом 3:0.
Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян, будучи в составе «Коламбус Крю», был заменен на 71-й минуте. Он пропустил два матча вследствие полученной травмы.
После этого тура «Коламбус Крю» в турнирной таблице занимает 6 место.
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