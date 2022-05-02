СМИ: нефтеперерабатывающий завод в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу
09:26, 2 Май, 2022
Иракский город Эрбиль подвергся в ночь на понедельник ракетным ударам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Alsumaria.
По его данным, объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод в этом городе, являющемся столицей Иракского Курдистана. Сильный пожар вспыхнул в топливных хранилищах. О пострадавших не сообщается.
Как уточнили представители иракских силовых структур, пожарным удалось взять ситуацию под контроль.
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