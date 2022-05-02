Стамбульские армяне опасаются потери больницы «Святой Спаситель» как армянской структуры. В 2013 году власти Турции отменили действующий регламент проведения выборов в Фонды национальных меньшинств. В последующие годы другого регламента не было принято. В беседе с «Арменпресс» главный редактор армянского раздела еженедельника «Акос», издаваемого в Стамбуле, Баграт Эстукян сказал, что слухи о возможном новом регламенте усиливаются в эти дни, но среди армянской общины есть опасения, что он не решит эту проблему.

«Происходят очень тревожные события. Это процедура, которая была отменена Турцией в 2013 году на том основании, что нужно было разработать новый регламент. На тот момент выборы были приостановлены и в армянской лечебнице «Святой Спаситель», имеющей статус фонда. До сих пор не удалось подготовить новый регламент. Сейчас ходят слухи, что новый регламент будет, но мы не сможем провести выборы в Исполнительный совет больницы. Это может быть попыткой захватить наше крупнейшее учреждение. Это 188-летнее учреждение, которое считается национальной больницей общины. В ней есть и отделение заботы о пожилых людях», - рассказал Баграт Эстукян.

По словам Баграта Эстукяна, больница «Святой Спаситель» является крупнейшим учреждением армянской общины Стамбула. И если им не удастся провести выборы, есть опасение, что они потеряют ее как армянскую структуру.

«Попечителей больницы, которая действует как фонд, избирают все армяне Турции. Теперь, если нас лишат этого права, означает, она уже не будет армянской больницей», - сказал он.

Армянская община запустила онлайн-петицию против регламента, который может исключить фонд из избирательного процесса. Ее уже подписали более 250 человек.

Баграт Эстукян сообщил, что этот вопрос коснется и других национальных меньшинств Турции. На вопрос, возможна ли совместная работа национальных меньшинств по этому делу, Баграт Эстукян ответил, что подвижек в этом направлении пока нет.

Анна Гзирян