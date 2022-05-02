В 13 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой в 2,9

2 мая в 07:29 по местному времени (03:29 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в приграничной зоне Армения-Грузия, в 13 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение магнитудой в 2.9, с географическими координатами 41.17⁰ северной широты и 43.94 восточной долготы, с глубиной очага в 10 км.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Джрапи и Сарагюх Ширакской области силой в 3 балла.