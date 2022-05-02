Назначен новый руководитель административного района Кентрон

Самвел Гукасян назначен руководителем административного района Кентрон. Как передает «Арменпресс», об этом на совещании в мэрии Еревана сообщил мэр Еревана Грачья Саркисян.

Он отметил, что в административном районе Кентрон много дел, много упущений. «Уверен, что вы достойно исполните взятые на себя обязательства, и мы сможем добиться результатов», - сказал мэр, обращаясь к новому руководителю административного района Кентрон.