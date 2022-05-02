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В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 996 530 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 996 530 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 996 530 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА. Первым компонентом вакцинировано 131 799 человек. Бустерный компонент получили 48 020 человек.


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