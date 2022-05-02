В Армении за прошедший день подтверждено 3 случая заболевания COVID-19
11:07, 2 Май, 2022
По состоянию на 11:00 2 мая в Армении всего подтверждено 422 874 случая заражения COVID-19, 412 003 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 622 летальных исхода.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 566 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 2 064 теста. Подтверждено 3 случаев заболевания COVID-19, 518 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.
Всего проведено 3 055 957 тестирований.
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