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В Ереване на прошлой неделе родилось 357 детей

В Ереване на прошлой неделе родилось 357 детей

На прошлой неделе в Ереване родилось 357 детей: 203 мальчика и 154 девочек. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель мэра Еревана Геворг Симонян.

«Начнем неделю с хороших новостей. На прошлой неделе в Ереване родилось 357 детей: 203 мальчика и 154 девочек. Здоровья и мирного детства всем новорожденным», - написал Геворг Симонян.


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