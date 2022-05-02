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МО Армении опровергает информацию МО Азербайджана, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям

МО Армении опровергает информацию МО Азербайджана, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям

Министерство обороны Азербайджана вновь выступило с сообщением, не соответствующим действительности, заявив, что 1 мая подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны РА.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении МО.


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