МО Армении опровергает информацию МО Азербайджана, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям
11:45, 2 Май, 2022
Министерство обороны Азербайджана вновь выступило с сообщением, не соответствующим действительности, заявив, что 1 мая подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны РА.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении МО.
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