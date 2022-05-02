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Трамп считает, что США при Байдене утратили энергонезависимость

Трамп считает, что США при Байдене утратили энергонезависимость

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что нынешнее американское руководство утратило энергонезависимость страны и вынуждено было "умолять о пощаде" ОПЕК и Россию. Экс-глава Белого дома выступал в воскресенье перед своими сторонниками в штате Небраска, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы можете взять вместе пять самых худших президентов в американской истории, <...> они не смогли нанести тот ущерб, который нанес [президент США] Джо Байден нашей стране только за 16 месяцев, - сказал Трамп. - 16 месяцев - подумайте о том, какой ущерб был причинен".

"Это полный провал, огромный провал. Обратите внимание на факты, - отметил бывший глава Белого дома. - <...> $8 за галлон бензина в некоторых местах. Я добился того, что некоторые считали полностью невозможным. Мы были энергонезависимы, можете себе это представить?"

По его мнению, нынешняя администрация США утратила доминирование в сфере энергетики. "Они умоляли о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу и Иран", - сказал Трамп.


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