Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

 На данный момент все улицы в Ереване открыты: Полиция РА

 На данный момент все улицы в Ереване открыты: Полиция РА

Полиция РА сообщает, что в настоящее время все проезжие дороги в Ереване открыты.

«С утра в столице было перекрыто 30 перекрестков. Полиции удалось восстановить движение. В настоящее время все улицы в столице открыты», - как передает «Арменпресс»,  об этом сообщает Полиция РА.


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