 На данный момент все улицы в Ереване открыты: Полиция РА

Полиция РА сообщает, что в настоящее время все проезжие дороги в Ереване открыты.

«С утра в столице было перекрыто 30 перекрестков. Полиции удалось восстановить движение. В настоящее время все улицы в столице открыты», - как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция РА.