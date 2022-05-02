Группы быстрого реагирования Офиса Омбудсмена в отделениях полиции консультируют задержанных лиц

Группы быстрого реагирования Офиса Защитника прав человека с утра работают в отделениях полиции, предоставляя задержанным лицам консультации по вопросам реализации прав подвергнутых приводу лиц и констатации нарушений.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, одновременно осуществляется мониторинг социальных сетей и прессы с целью более эффективного реагирования на события и оказания необходимой поддержки лицам в рамках полномочий Защитника.

Позже Омбудсмен выступит с подробной информацией.