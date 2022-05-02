Билл Гейтс не исключил возникновения более смертоносного штамма коронавируса

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс в интервью The Financial Times выразил мнение, что нынешняя пандемия коронавируса по-прежнему угрожает человечеству, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Эта пандемия все еще угрожает нам появлением варианта (коронавируса - ИФ), который будет еще более заразным и еще более фатальным. Это маловероятно, я не хочу быть голосом обреченности и мрака, но вероятность того, что эта пандемия, (что) мы еще не видели худшего, намного превышает пятипроцентный риск", - заявил Гейтс.

В этой связи он призывает мир создать группу международных экспертов, от эпидемиологов до разработчиков компьютерных моделей, чтобы быстро выявлять глобальные угрозы здоровью, а также для улучшения координации между странами. Гейтс подчеркивает, что для предотвращения новой пандемии необходимы большие инвестиции.

По его мнению, ВОЗ необходимо создать "первоклассную" команду специалистов, расходы на работу которой он оценивает примерно в $1 млрд в год. При этом он признал, что не уверен, возможно ли достичь международного консенсуса по вопросу об увеличении финансирования ВОЗ.

The Financial Times напоминает, что в 2015 году Гейтс предупредил о неготовности мира к неизбежной следующей пандемии.