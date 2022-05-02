Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний ОПК

Представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также шесть структур из оборонного сектора России внесены в понедельник в санкционные списки Новой Зеландии из-за ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает новозеландское радио.

"Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении 170 российских сенаторов и шести компаний из оборонного сектора", - информирует радио со ссылкой на главу МИД страны Нанайю Махуту.

По данным радио, теперь под санкциями Новой Зеландии находятся более 400 граждан России.

"Эти действия не дадут возможности внесенным в санкционные списки людям осуществлять какую-либо деятельность в Новой Зеландии", - подчеркивается в сообщении МИД страны. В нем отмечается, что в отношении ряда людей, внесенных в санкционные списки, ранее действовал лишь запрет на поездки в Новую Зеландию.

Ранее в апреле МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины.