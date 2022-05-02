В Грузии отменили требование ношения масок в закрытых помещениях

Решением Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии с понедельника, 2 мая, отменяется обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях, кроме медицинских учреждений и проезда в общественном транспорте. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил на заседании правительства премьер страны Ираклий Гарибашвили.

"Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией у нас стабилизировалась. За минувшие сутки выявлен всего 51 случай заражения COVID-19. Все это дает нам возможность ослабить регуляции", - сказал он.

Ранее в Грузии были отменены почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

По данным Минздрава, всего в Грузии были инфицированы 1 655 221 человек, скончались от COVID-19 за этот период 16 811 пациентов.