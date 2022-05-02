Reuters: ЕК может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки нефти из РФ

Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза.

По словам одного из собеседников агентства, чтобы сохранить единство в ЕС, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

По словам источников Reuters, запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

Ранее представители правительства Венгрии неоднократно выступали против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа.

В настоящее время Евросоюз обсуждает введение нового санкционного пакета против России. Помимо постепенного отказа от поставок российской нефти, он может включать дальнейшие санкции в отношении банковского сектора, в частности Сбербанка, а также рестрикции против большего числа физических и юридических лиц.