По состоянию на 14:00 за перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.

В полиции отметили, что они были подвергнуты приводу за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Оппозиция проводит акции протеста в разных частях Еревана, перекрывая улицы.