За перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека
14:56, 2 Май, 2022
По состоянию на 14:00 за перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.
В полиции отметили, что они были подвергнуты приводу за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции.
Оппозиция проводит акции протеста в разных частях Еревана, перекрывая улицы.
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