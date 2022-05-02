«Немного солнца»: виолончелист Севак Аванесян и пианист Айк Меликян выступят с совместным концертом

Виолончелист Севак Аванесян (Бельгия) и заслуженный артист РА, пианист Айк Меликян дадут первый совместный концерт года. Концерт «Немного солнца» состоится 10 мая в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Как сообщает «Арменпресс», концерт дважды переносился из-за пандемии и послевоенных событий. Музыканты представят армянскому зрителю произведения Астора Пьяццоллы, Игоря Стравинского, Хесуса Торреса, Родиона Шендрина, Мануэля де Фалья, Гаспара Касадо, Энрике Гранадоса. Некоторые композиции в Армении будут исполнены впервые.

«Эту программу мы вместе с Севаком готовили до ковида, потом мы все направили на Арцах и на виртуальные выступления. Сегодня мы хотим сосредоточиться на красивой и яркой программе, которую и представим по-новому. Пусть это будет возрождение весны, солнца и хорошего настроения для всех нас. Пусть эта весна станет для всех нас возрождением хорошего настроения», - отметил Айк Меликян.

Севак Аванесян и Айк Меликян уже выступали вместе с концертом под названием «Братья». Он также состоялся в Доме камерной музыки имени Комитаса.