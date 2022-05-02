СМИ: президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Выступая в понедельник на заседании парламента, глава государства отметил, что обращается к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая им партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства", - сказал Адер на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала "М-1".

Вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - ФИДЕС получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии 135 из 199 депутатских мандатов. Это дало возможность Орбану остаться на посту премьера еще на четыре года. Он возглавляет правительство страны уже в течение трех сроков подряд - с 2010 года, а до этого занимал должность премьера с 1998 по 2002 год.