В повестке дня нет вопроса о пересмотре границы между Арменией и Турцией: МИД Армении
15:53, 2 Май, 2022
В повестке дня нет вопроса о пересмотре границы между Арменией и Турцией. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
«В ответ на запрос СМИ сообщаем, что никаких обсуждений или договоренностей относительно пересмотра границы между Арменией и Турцией нет. Такого вопроса в повестке дня нет», - говорится в заявлении пресс-секретаря.
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