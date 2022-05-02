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Никол Пашинян принял президента Союза армянских евангелистских церквей Евразии Рене Левоняна

Никол Пашинян принял президента Союза армянских евангелистских церквей Евразии Рене Левоняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента Союза армянских евангелистских церквей Евразии, заведующего кафедрой арменоведения Лионского католического университета, преподобного доктора Рене Левоняна.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, собеседники обменялись мнениями о внутренних и внешних вызовах, стоящих перед нашим государством, народом, и путях их преодоления. Они также коснулись отношений Армения-Арцах-Диаспора.

Преподобный доктор Рене Левонян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за встречу и отметил, что готов максимально содействовать решению проблем, стоящих перед Родиной.


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