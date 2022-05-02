Южная Корея рассматривает предложение принять участие в саммите НАТО в июне

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль может принять участие в саммите стран НАТО в Мадриде в конце июня. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник рассказал кандидат на должность министра иностранных дел в следующем правительстве Пак Чин в ходе парламентских слушаний.

"Я знаю, что мы получили приглашение [от НАТО], мы думаем над тем, стоит ли участвовать. Для обеспечения стабильной атмосферы в отношениях с КНР и Северной Кореей необходимы консультации и с европейскими странами", - приводит телеканал KBS слова Пак Чина. Инаугурация избранного президента назначена на 10 мая.

В этом саммите могут принять участие также лидеры Японии, Новой Зеландии и Австралии, указывает агентство Yonhap. В начале апреля представители этих стран, наряду с главой южнокорейского МИД, участвовали во встрече министров иностранных дел государств НАТО.