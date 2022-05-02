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Под председательством вице-премьера Матевосяна состоялось заседание межведомственной комиссии

Под председательством вице-премьера Матевосяна состоялось заседание межведомственной комиссии

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна и с участием руководителей и представителей заинтересованных государственных ведомств сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на непредусмотренные годовым государственным бюджетом Республики Армения субвенции, направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, были обсуждены связанные с рядом программных заявок вопросы, затронуты сроки предоставления полных пакетов субсидий и другие вопросы.


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