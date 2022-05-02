Азиатские индексы выросли - 02-05-22

ТОКИО, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.11% и составил 26818.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1898.35 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3047.06 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21089.39 пункта.