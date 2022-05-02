На армяно-грузинской границе снова произошло землетрясение: сила толчков в эпицентре - 3-4 балла

2 мая в 16:50 по местному времени (в 12:50 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.7, с географическими координатами 41.18⁰ в северной широте и 43.95⁰ в восточной долготе, в 14 км к северо-востоку от села Бавра, на армяно-грузинской приграничной зоне. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сизавет и Сарагюх Ширакской области силой 3 балла.