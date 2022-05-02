Утверждены составы новообразованных парламентских групп дружбы Армения- Черногория и Армения-Катар

Состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении под председательством спикера НС Алена Симоняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены Совета обсудили и одобрили проекты о внесении дополнений в повестку дня третьей сессии НС восьмого созыва и повестки дня созываемых 3 мая очередных заседаний.

Определена также последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

В проект повестки дня созываемых 3 мая очередных заседаний НС включаются 23 вопроса.

Внесены дополнения в решение Совета НС от 25 октября 2021 г., согласно которым утверждены составы новообразованных групп дружбы Армения-Черногория и Армения-Катар.

Группу дружбы Армения-Черногория возглавит член фракции "Гражданский договор" А.Торосян, группу дружбы Армения-Катар – член фракции "Гражданский договор" В.Алексанян.