Армения и США подпишут меморандум о стратегическом сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут Меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт госдепартамента США.

Напомним, что 2-6 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки для участия в заседании стратегического диалога Армения-США.

В Вашингтоне Арарат Мирзоян также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, администратором USAID Самантой Пауэр, специальным помощником президента США Амандой Слот и другими коллегами.

Состоятся встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США.

В рамках визита министр иностранных дел Армении выступит с речью в аналитическом центре Atlantic Council.