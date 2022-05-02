Вице-спикер НС Армении принял делегацию во главе с парламентским вице-министром иностранных дел Японии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 2 мая принял делегацию во главе с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Таро Хондой. На встрече присутствовали руководитель группы дружбы Армения-Япония Бабкен Тунян и члены группы Цовинар Варданян и Акоп Асланян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. Акоп Аршакян подчеркнул, что между двумя странами установились тесные, дружественные отношения, политический диалог на высоком уровне и сотрудничество, основанное на общих ценностях. По словам вице-спикера НС, Армения высоко ценит вклад Японии в установление мира во всем мире, развитие демократических институтов, предотвращение стихийных бедствий и реализацию гуманитарных инициатив.

Говоря об укреплении межпарламентских связей, вице-спикер НС выразил уверенность, что парламентские группы дружбы будут эффективно сотрудничать и придадут новый импульс двусторонним отношениям. Было затронуто эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.

В контексте региональных вопросов Акоп Аршакян отметил, что Армения приветствует взвешенный подход Японии к нагорно-карабахскому конфликту и ее приверженность поддержке усилиям Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня и дестабилизировать ситуацию в регионе: азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться на некоторых участках суверенной территории Армении. Остается нерешенным вопрос армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане. Вице-спикер НС коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Вице-спикер НС коснулся шагов, направленных на улучшение договорно-правового поля между двумя странами, активизацию экономических связей, укрепление культурного диалога между армянским и японским народами.

Руководитель группы дружбы также выразил готовность содействовать укреплению армяно-японских межпарламентских отношений, подчеркнул важность расширения связей в экономической сфере. В контексте сближения культурных связей Бабкен Тунян подчеркнул важность празднования 15 апреля в парке Национального Собрания праздника Ханами, что является еще одним свидетельством дружбы и культурного диалога между армянским и японским народами.

В свою очередь г-ин Таро Хонда подчеркнул, что Армения является для них важным партнером в контексте как двустороннего, так и международного сотрудничества. Коснувшись региональных вопросов, Таро Хонда отметил, что во время 44-дневной войны его страна призывала стороны решить вопрос путем переговоров. Он подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику развития двусторонних отношений между Арменией и Японией, коснулись возможностей углубления отношений в торгово-экономической и представляющих двусторонний интерес других сферах. Было отмечено, что имеются широкие возможности для сотрудничества, особенно в сферах экономики, высоких технологий и цифровизации.