Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве

Венгрия вернула свое посольство на Украине обратно в Киев из Львова, где оно находилось в течение последнего времени из соображений безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Переезд был выполнен в минувшие выходные дни, и сейчас посольство возобновило свою работу в Киеве", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Сийярто отметил, что так же намерены поступить другие страны Евросоюза.