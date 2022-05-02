В центре Еревана будет построен фонтанный комплекс

В 2023 году перед церковью Святого Григория Просветителя в Ереване будет построен фонтанный комплекс. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Грачья Саркисян.

Мэр Еревана сообщил, что в настоящее время эта территория находится в неблагоустроенном состоянии. В этом году был объявлен конкурс на проектирование комплекса.