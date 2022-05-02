В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.

"Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ - ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил он изданию Politico.

Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.

По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.

"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", — добавил он.

Чинголани отметил, что у правительства есть планы действий на случай, если зимой придется экономить энергию, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.