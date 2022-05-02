Финальный тур международного конкурса красоты «Мисс СНГ 2022» пройдет 15 июня в Ереване, в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна.

Как передает Арменпресс, организаторы конкурса сообщают, что для участия в конкурсе в Армению прибудут 25-30 красавиц в возрасте 18-25 лет из ряда стран СНГ и Восточной Европы (всего 19 стран).