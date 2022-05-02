Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

100% пациентов, у которых коронавирусная инфекция проходит в тяжелой форме, не вакцинированы

100% пациентов, у которых коронавирусная инфекция проходит в тяжелой форме, не вакцинированы

На данный момент 93% людей с положительным результат теста на коронавирус в Армении не вакцинированы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, 87,5% госпитализированных с коронавирусным заболеванием не вакцинированы.

Кроме того, 100% пациентов, у которых коронавирусная инфекция проходит в тяжелой форме, не вакцинированы.

По последним данным Минздрава, в Армении полностью вакцинированы от коронавируса 996  тыс 530 человек. Только первую дозу вакцины получили 131 тыс 799 человек. Бустерную дозу получили 48 тысяч 20 человек.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]