Мы подчеркиваем роль Соединенных Штатов в достижении мира и стабильности в нашем регионе: Арарат Мирзоян

Армения ценит партнерство с США в установлении мира и стабильности в регионе. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «В этом контексте я хочу подчеркнуть важную роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, имеющего международный мандат на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - сказал Арарат Мирзоян.

Глава МИД РА подчеркнул, что ценит содействие США процессу нормализации отношений Армения-Турция, а также четкую позицию США в вопросе признания и осуждения Геноцида армян, что было подтверждено и в этом году.